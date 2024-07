Il nuovo videoclip di Tara ambientato nel Gargano

Chiara Tarantini, in Arte TARA, Lancia il Nuovo Videoclip “Pantera”

Domani, martedì 9 luglio, uscirà il nuovo videoclip “Pantera” di Chiara Tarantini, conosciuta come TARA, classe 1998. Il video è in anteprima oggi sul sito della Gazzetta del Mezzogiorno. Il singolo promette di trasmettere energia e “good vibes”, come sottolinea l’artista stessa, e il videoclip è ambientato tra le bellezze naturali del Gargano, in particolare nella suggestiva “Foresta Umbra”.

Le ballerine della pluripremiata Street School Academy di Teddy Wigga arricchiscono il video con le loro performance. La produzione e realizzazione sono a cura della 5To5 Management di Mattia C. Saracino, con distribuzione musicale di TRIODE MUSIC e la regia di Francesco Miglietta. Il progetto ha ricevuto il patrocinio dei comuni di Vico del Gargano e Peschici.

Lo riporta Lagazzettadelmezzogiorno.it