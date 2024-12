La sfida tra Manfredonia e Palmese: un incontro di grande attesa

Uno degli aspetti che il Manfredonia deve migliorare è proprio la gestione delle gare in casa, dove qualche passo falso di troppo ha messo in discussione la loro capacità di reggere la pressione tra le mura amiche. Tuttavia, la formazione ha dimostrato di avere qualità e carattere per affrontare al meglio un avversario ostico come la Palmese.

La Palmese: voglia di riscatto

Dall’altra parte, la Palmese arriva a Manfredonia con il morale un po’ abbattuto dopo una serie di risultati altalenanti. Nonostante qualche problema legato agli infortuni di giocatori chiave, la Palmese ha la possibilità di fare uno scatto importante. L’obiettivo della squadra è chiaro: fare punti per risalire la classifica e accorciare il distacco dalle dirette concorrenti per la salvezza. La partita di domenica, quindi, rappresenta un banco di prova fondamentale per le ambizioni dei calabresi, che non vogliono lasciare nulla di intentato.

A dirigere il match tra Manfredonia e Palmese sarà l’arbitro Andrea Bortolussi della sezione di Nichelino, un arbitro con una buona esperienza nelle categorie superiori della Serie D. Bortolussi è conosciuto per la sua imparzialità e capacità di gestire partite anche particolarmente tese. A coadiuvarlo nella direzione dell’incontro ci saranno gli assistenti Dragos Alexandru Mariut, della sezione di Asti, e Davide Marro, proveniente dalla sezione di Cuneo.

Per il Manfredonia, questa sfida è fondamentale non solo per mantenere la propria posizione in classifica.