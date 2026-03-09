San Severo, nuovi controlli contro l’abbandono dei rifiuti: sanzioni e fermo per due veicoli

SAN SEVERO – Prosegue l’attività di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti da parte della Polizia Locale di San Severo. Nei giorni scorsi gli agenti hanno accertato due nuovi episodi, avvenuti in momenti diversi e commessi da due persone distinte che hanno utilizzato i propri veicoli per scaricare rifiuti in maniera irregolare.

In entrambi i casi sono stati abbandonati diversi materiali, tra cui rifiuti RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche come elettrodomestici), lasciati accanto ai contenitori destinati alla raccolta degli abiti usati presenti nel centro cittadino.

Per le violazioni accertate sono state elevate due sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 255, commi 1 e 2, del decreto legislativo 152/2006, per un importo complessivo di mille euro. Contestualmente è stato disposto anche il fermo amministrativo dei due veicoli utilizzati per compiere l’illecito.

Determinante per l’individuazione dei responsabili è stato l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza in dotazione al Comando di Polizia Locale. La normativa, infatti, all’articolo 255 comma 1-ter del D.Lgs. 152/2006 prevede che l’accertamento di questo tipo di violazioni possa avvenire anche tramite le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza installati dentro e fuori dai centri abitati.

Con questi ultimi interventi salgono quindi a diversi i veicoli sottoposti a fermo amministrativo per episodi di abbandono dei rifiuti, a conferma della linea di fermezza adottata dall’Amministrazione comunale e dal Comando di Polizia Locale contro comportamenti che danneggiano l’ambiente e il decoro urbano.

I controlli – fanno sapere dal Comando – proseguiranno in modo costante e capillare, anche attraverso un utilizzo sempre più intensivo delle tecnologie disponibili, con l’obiettivo di prevenire e reprimere ogni forma di illecito ambientale.