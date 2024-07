Foggia. Si terrà giovedì 11 luglio, alle ore 10.30, una conferenza stampa davanti alla Galleria Passo del Lupo. L’iniziativa è di un gruppo di cittadini – Antonio, Marco, Flaviano, Giuseppe, Stella, Luigi, Menita, Eugenio, Leonardo, Mimmo, Salvatore, Peppino, Sofia, Alessio, Valentina, Luca, Chiara, Matteo, Federica, Giovanni, Martina, Andrea, Elena, Francesco, Giulia, Davide, Laura, Simone, Sara, Stefano, Assunta, Giacomo, Anna, Romina e molti altri – che subiscono ripercussioni dalla chiusura estiva della galleria. Giovedì mattina illustreranno le iniziative in programma per manifestare i disagi che provoca questa situazione.

La Galleria Passo del Lupo, al confine tra Puglia e Molise, è un punto nevralgico per il collegamento tra la Capitanata e Roma. La sua chiusura estiva sta causando notevoli sacrifici in termini di viabilità alla popolazione locale e ai viaggiatori.

Il problema principale, tuttavia, è la mancanza di un finanziamento per il completamento degli interventi sulla galleria che procedono a segmenti, causando continue interruzioni della viabilità. La conferenza stampa mira a richiamare l’attenzione su questa questione urgente e a sollecitare un intervento rapido da parte della politica nazionale.