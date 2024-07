Civitanova Marche (Macerata)– Un grido disperato di un ragazzo di tredici anni ha portato all’arresto del padre violento e alla messa in sicurezza della sua famiglia. È quanto è emerso solo oggi riguardo a un intervento della Polizia avvenuto il 3 luglio scorso.

Quel mattino, il ragazzino, in lacrime e visibilmente scosso, si è rivolto agli agenti della Volante del Commissariato di Polizia di Civitanova Marche con una richiesta urgente: “Venite, papà ci sta picchiando”. I poliziotti, allertati dalla telefonata del giovane, si sono recati prontamente sul luogo indicato, trovandolo in strada e preoccupandosi immediatamente della sua sicurezza.

Il tredicenne ha indicato agli agenti l’abitazione in cui il padre, un uomo di 47 anni di origini albanesi, stava continuando a maltrattare la madre e i due fratelli minori. All’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno trovato la madre, una donna di 42 anni anch’essa di origini albanesi, ferita e in stato di emergenza, e i due figli minorenni, uno dei quali presentava segni di violenza simili a quelli della madre.

L’uomo, che si trovava nella sua camera, stava cercando di minimizzare la gravità della situazione, ma i poliziotti non si sono lasciati ingannare e hanno proceduto con l’arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie e dei figli.

La famiglia aggredita è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Civitanova Marche, dove sono stati forniti i primi soccorsi e successivamente dimessi con una prognosi di alcuni giorni. Dopo l’intervento medico, i membri della famiglia sono stati accolti presso una stanza dedicata alle vittime di violenza all’interno del Commissariato di Civitanova Marche, inaugurata a novembre 2023 per offrire supporto a chi si trova in situazioni di emergenza.

L‘uomo arrestato è ora detenuto presso la casa circondariale di Ancona Montacuto, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini hanno rivelato che l’uomo aveva già alle spalle precedenti episodi di violenza domestica.

Un intervento tempestivo e decisivo

La pronta reazione del ragazzino e l’efficace intervento della Polizia hanno messo fine a una situazione di violenza che sembrava senza via d’uscita. Questo episodio evidenzia l’importanza dell’ascolto e dell’azione immediata in situazioni di emergenza domestica, offrendo una nuova speranza a chi vive nel terrore.

L’arresto del responsabile e l’assistenza immediata alla famiglia dimostrano l’impegno delle forze dell’ordine nella protezione delle vittime di violenza, con un’attenzione particolare per le situazioni di emergenza che coinvolgono minorenni e persone vulnerabili.

