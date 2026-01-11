"Costole rotte e polmone perforato per salvare un uomo in acqua: la vicenda di Salvatore"

TORREMAGGIORE – “Un atto di straordinario coraggio, compiuto lontano da casa ma capace di parlare al cuore di un’intera comunità. È quello che ha visto protagonista Salvatore Samale, concittadino di Torremaggiore, intervenuto sul lungolago di Como per salvare una persona caduta nelle acque gelide del lago, in una situazione di grave e imminente pericolo.

Di fronte a una scena drammatica e a condizioni ambientali estremamente critiche, rese ancora più insidiose dal ghiaccio e dalla pericolosità del luogo, Salvatore Samale non ha esitato. Spinto da un profondo senso di responsabilità e solidarietà, ha scelto di intervenire mettendo a rischio la propria vita pur di salvare quella di un’altra persona in difficoltà.

Un gesto istintivo e generoso, che purtroppo gli è costato gravi conseguenze fisiche, ma che rappresenta un esempio altissimo di altruismo, senso civico e amore per il prossimo. Un’azione che va ben oltre il singolo episodio e che richiama quei valori di umanità e coraggio che costituiscono il fondamento più autentico di una comunità.

A sottolineare l’importanza di quanto accaduto è stato il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, che a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza ha espresso “la più profonda e sentita gratitudine” nei confronti di Salvatore Samale, riconoscendo come il suo gesto abbia dato lustro non solo alla sua persona, ma all’intera città.

“In questo momento di grande prova personale – ha dichiarato il primo cittadino – Torremaggiore si stringe attorno a Salvatore con affetto, riconoscenza e orgoglio, augurandogli una pronta e completa guarigione”.

Un esempio di coraggio autentico, compiuto senza clamore, che oggi diventa patrimonio morale di tutta la comunità torremaggiorese e testimonianza concreta di come i valori più profondi dell’essere umano possano emergere anche nelle circostanze più difficili.”

E’ quanto riporta sui social il sindaco di Torremaggiore, Di Pumpo.