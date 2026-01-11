Edizione n° 5942

ANTONELLA NARDELLA San Severo, lutto all’Istituto Palmieri-San Giovanni Bosco: scomparsa la professoressa Antonella Nardella

La notizia della sua dipartita ha profondamente colpito dirigenti, docenti, personale ATA, alunni e famiglie

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Gennaio 2026
Cronaca

SAN SEVERO – Dolore e sgomento nella comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “Palmieri–San Giovanni Bosco” per l’improvvisa scomparsa della professoressa Antonella Nardella, docente di Arte e Immagine, venuta a mancare il 10 gennaio 2026 presso l’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo.

La notizia della sua dipartita ha profondamente colpito dirigenti, docenti, personale ATA, alunni e famiglie. L’istituto, guidato dalla dirigente scolastica Valentina Ciliberti, piange una figura di riferimento, stimata per l’elevata professionalità, la dedizione al lavoro e la straordinaria umanità con cui ha sempre svolto il proprio ruolo educativo.

Docente apprezzata e benvoluta, la professoressa Nardella si è distinta negli anni per la sua grande capacità comunicativa e per l’amore autentico verso la scuola e i suoi studenti. Sempre attenta ai bisogni degli alunni, era pronta a sostenere chi si trovava in difficoltà, valorizzando le potenzialità di ciascuno con sensibilità e competenza. Numerose le iniziative formative e i progetti d’istituto da lei promossi, così come la partecipazione a concorsi e attività artistiche che hanno spesso portato risultati di rilievo, grazie alla sua guida attenta e appassionata.

Il suo impegno costante e il forte senso del dovere hanno lasciato un segno profondo nella vita scolastica della Palmieri. La sua improvvisa scomparsa rappresenta una perdita grave e dolorosa per l’intera comunità educativa, che conserva il ricordo di una docente capace di unire rigore professionale e profonda umanità. Il vuoto lasciato dalla professoressa Nardella sarà difficile da colmare, ma il suo esempio continuerà a vivere nei valori trasmessi agli studenti.

Le esequie si terranno il 12 gennaio presso la parrocchia della Sacra Famiglia, a San Severo. Alla famiglia della professoressa Antonella Nardella giungono le più sentite condoglianze da parte della comunità scolastica e cittadina.

Lo riporta LaGazzettadiSanSevero.it

LASCIA UN COMMENTO