Delitto a San Severo: 32enne uccisa dal fidanzato

Di:

San Severo, 11 luglio 2019. Secondo quanto riportato dall’Ansa, una donna di San Severo, Roberta Perillo, 32 anni, è stata uccisa questo pomeriggio dal fidanzato, che ha confessato il delitto pochi minuti fa, accompagnato in questura dal padre. L’uomo, il 37enne Francesco D’Angelo, avrebbe ucciso la donna al culmine di una lite e, secondo quanto si apprende, farebbe uso di farmaci e si trova in stato confusionale. La Perillo è stata ritrovata morta nella vasca da bagno della sua abitazione. Sono in corso i rilievi della polizia scientifica, si attendono pertanto aggiornamenti.