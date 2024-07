PESCARA – Un 25enne albanese è stato arrestato lungo l’autostrada A14 mentre trasportava un carico nascosto di 4 chili di cocaina e 43.000 euro in contanti. Il giovane, partito da Cerignola, è stato intercettato dalla polizia stradale mentre viaggiava in direzione nord e costretto a uscire al casello di Pescara nord – Città Sant’Angelo per un controllo, nell’ambito delle operazioni predisposte durante il periodo di esodo.

Il 25enne, incensurato, ha mostrato segni di nervosismo durante il controllo, insospettendo gli agenti. La polizia ha deciso di approfondire il controllo con l’aiuto di “Ayrton”, il cane antidroga della squadra cinofili della questura di Pescara. Grazie al fiuto del cane, è stato scoperto il carico di stupefacente nascosto in un vano appositamente ricavato nell’abitacolo. La polizia ha sequestrato la droga, il denaro contante e l’auto.

Il giovane è stato arrestato e accusato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, e attualmente è detenuto nel carcere di San Donato a disposizione dei magistrati. Le indagini sono in corso per risalire alla fonte di approvvigionamento del corriere.

L’operazione rientra negli sforzi continui della polizia stradale e dei vari reparti delle forze dell’ordine per monitorare l’asse criminale tra Cerignola e l’Abruzzo. La segnalazione tempestiva dell’auto partita da Cerignola ha permesso alle autorità di intercettarla nel giro di poche ore, attorno alle 13.30, poco dopo la partenza dalla cittadina pugliese.

Il 25enne non era diretto in Abruzzo, ma avrebbe dovuto consegnare la cocaina e il denaro più a nord. Le indagini proseguiranno per determinare la destinazione finale del carico sequestrato.

Lo riporta IIcentro.it