Cerignola, verifiche su immobile: chiusa fino a sabato l’elementare Di Vittorio

Cerignola – CON un’apposita ordinanza, il Sindacoha disposto la chiusura della Scuola Elementare e Materna “Giuseppe Di Vittorio” per quattro giorni, da domani, mercoledì 12, a sabato 15 ottobre. La chiusura della struttura scolastica si è resa necessaria per effettuare alcuni controlli, il termine tecnico è “prove di carico”, sui solai dell’immobile. Si tratta di verifiche richieste dalla dirigenza scolastica e dai genitori degli alunni, che nei giorni scorsi avevano lamentato la presenza di crepe sui muri, tanto che ieri mattina la scuola era stata evacuata.“Abbiamo adottato questo provvedimento al fine di tacitare qualsiasi dubbio sull’agibilità dell’ edificio e per evitare inutili tensioni.- spiega Giannatempo – in realtà non vi è alcun cedimento. Interverremo per sanare la disconnessione della struttura.. Nei prossimi giorni, dunque, verranno effettuate le necessarie verifiche tecniche”.Redazione Stato