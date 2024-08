Foggia. Con riferimento alle recenti dichiarazioni del Sig. Alessio Russo, il Comitato La Società Civile, chiamato in causa dal rappresentante dell’ASD Rovelli, tiene a precisare quanto segue:

1 – Il Comitato ribadisce il proprio impegno a favore di tutte le aree verdi pubbliche della città di Foggia, perché abbiano una fruizione libera e gratuita da parte dei cittadini, in quanto patrimonio pubblico e non privato,

2 – Come dichiarato dallo stesso Russo, la sua assoluzione penale ha riguardato il rifiuto opposto da quest’ultimo alla rimozione della recinzione presente presso il Parco San Felice di Foggia, al costo indicato dall’ente comunale, pari ad undicimila euro, in luogo di quello inferiore da costui preventivato, invece, in cinquemila euro di spesa

3 – Di contro, quella recinzione che inibiva l’accesso ad un ettaro del Parco era ed è frutto di una attività illegittima, proprio come sempre sostenuto dal Comitato, altrimenti non sarebbe stata oggetto di un ordine di rimozione.

4 – Le rimostranze che il Sig. Russo avanza nei confronti del Comune di Foggia, circa la restituzione o meno dei canoni versati, non interessano minimamente i componenti del Comitato, poiché la diatriba riguarda esclusivamente i rapporti giuridici intercorrenti tra l’ASD Rovelli e l’ente municipale.

5 – Ciò che invece interessa ai cittadini che sostengono il Comitato è la libera fruibilità ed accessibilità del verde pubblico, contro ogni iniziativa che possa limitarle o privatizzarle.

6 – Inoltre, poiché La Società Civile è da sempre impegnata nella tutela e valorizzazione di Parco San Felice, una delle principali aree verdi pubbliche della città, i sostenitori del comitato non sono assolutamente favorevoli ad una ulteriore “cementificazione” e consumo del suolo naturale esistente, rispetto a quanto già eccessivamente realizzato.

Questo impegno per la fruibilità ampia e libera del verde pubblico, oltre che l’impegno in favore dell’aumento delle aree verdi rispetto al cemento, costituiscono un punto qualificante dello statuto stesso del comitato, che, val la pena di ricordare, fa parte anche del Forum Patto Verde e svolge con convinzione attività di promozione per l’istituzione della Consulta comunale dell’Ambiente e del Territorio, considerati strumenti fondamentali per attuare la partecipazione attiva dei cittadini nella gestione del patrimonio ambientale comune.

Il Sig. Russo, la sua associazione ed altri eventuali “cementificatori” troveranno sempre La Società Civile pronta a respingere pesantemente ogni iniziativa che possa limitare la piena fruibilità delle aree verdi o che ne privatizzi l’accesso, a garanzia che il verde pubblico continui ad essere luogo di libertà, incontro e benessere per tutti.

Invitiamo i cittadini a far sentire la propria voce, unendosi alle iniziative de La Società Civile – societacivilefoggia@gmail.com

(nota stampa).