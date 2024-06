Barletta, tragedia in spiaggia: muore un 70enne nella zona di Ponente

Tragedia questa mattina sulle spiagge di Barletta, nella zona di Ponente, dove un bagnante è deceduto. Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo, un settantenne, avrebbe accusato un malore mentre si trovava da solo sul litorale. Ritrovato privo di sensi sulla riva, l’intervento dei soccorritori del 118 si è rivelato vano e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Questo drammatico episodio segue di pochi giorni un altro analogo accaduto nella zona di Levante. In quell’occasione, un cittadino di Andria di 78 anni aveva avvertito forti dolori al petto dopo essere uscito dal mare. Anche in quel caso, l’intervento dei sanitari del 118 non è servito a salvargli la vita, probabilmente a causa di un infarto.

Lo riporta Antennasud.com