Mercoledì 16 ottobre alle ore 18,30 presso il Circolo Unione di Manfredonia, il giornalista e scrittore Giovanni Cataleta presenterà la sua fortunata opera dedicata al Mago di Turi, “Oronzo Pugliese – Quando nel calcio esistevano i Maghi 2 – Prefazione di Italo Cucci – edizioni Mitico Channel 2018. – Presenterà l’attrice e regista Virginia Barrett. Durante la serata sono previsti collegamenti con Matteo Pugliese, figlio di Oronzo e con il popolarissimo attore Lino Banfi che si ispirò proprio alla figura di Pugliese per i suoi famosi film “L’allenatore nel pallone” e “L’allenatore nel pallone 2”.

Nel libro si racconta la vita di Oronzo Pugliese, svelando i suoi trucchi da “mago” e i segreti della sua determinazione. Si parte da quando scappò di casa per amore del pallone girando per mezza Italia. Il destino gli riserverà da allenatore la notorietà che non conobbe da calciatore. Dopo una lunga gavetta in squadre del Sud, tranne l’intermezzo di Siena, la fortuna lo baciò con l’esperienza di Foggia, dove arrivò a battere il Mago dei ricchi, Helenio Herrera. Dopo i successi in Capitanata, Pugliese approdò nella Capitale alla guida dei giallorossi per tre anni, riportando entusiasmo e passione in quel periodo assenti. Si specializzò poi in salvezze impossibili in serie A: Bologna (due volte) e Fiorentina. L’unico esonero in carriera fu a Bari, con la squadra per la quale aveva sempre tifato.

La nuova edizione del libro è arricchita da numerose foto inedite fornite da sportivi e amanti del calcio in bianco e nero. Accanto alle prestigiose testimonianze, fra gli altri, di Capello, Banfi, Savoldi, Losi, De Sisti, Nocera, Gambino, Bettoni e Chiarugi, compaiono una serie di aggiornamenti, curiosità, aneddoti ed episodi divertenti. Rivelazioni e confidenze s’intrecciano con i sentimenti più segreti del mondo del calcio, per scoprire la faccia nascosta di una passione che commuove e smuove cuori e interessi economici. Un viaggio in uno sport che uomini come Oronzo Pugliese da Turi hanno lanciato ai massimi livelli, contando sulla propria lealtà e suggellando ingaggi favolosi con una stretta di mano. Il rilievo e l’attualità della figura del “Mago di Turi” sono stati confermati, nel 2017, a 27 anni dalla sua scomparsa, con il prestigioso riconoscimento dell’inserimento di una voce a lui dedicata nel Dizionario Biografico degli Italiani, edito dalla Treccani, nato proprio dalla prima edizione di questa biografia.

L’AUTORE: Giovanni Cataleta, nato a Foggia nel 1952, è laureato in Giurisprudenza. Giornalista, scrittore e appassionato di sport. Ha svolto la propria attività nel settore bancario e collabora con quotidiani e periodici di economia e finanza. Ha scritto “Che si dice du Fogge?”. (Che si dice del Foggia?) (2005), che ripercorre la storia calcistica dei Satanelli, dagli esordi fino allo sbarco in serie A e al successivo sfavillante periodo di Zemanlandia. E’ autore anche della prima edizione (2010) della biografia su Oronzo Pugliese e di “Il distintivo dalla parte del cuore” (2016), una raccolta di storie, racconti e cronache sulla passione calcistica per i colori del Foggia. Scrive per il quotidiano “Avvenire” e per Mitico Channel, una giovane testata giornalistica online di cui è stato uno dei fondatori.

Brevi note su Virginia Barrett

Artista eclettica, musicista, cantante, regista. Ha affinato la tecnica drammaturgica ed ha lavorato sui palcoscenici nazionali come attrice al fianco di Flavio Bucci, Riccardo Cucciolla, Nino Castelnuovo, Lando Buzzanca, Pippo Franco, Marina Malfatti ecc. In televisione ha interpretato i ruoli più disparati in fiction

come “La dottoressa Giò””, ” Dio vede e provvede”, “Lui e lei”, “Don Matteo”, “Un posto al sole”,”La squadra”, “Il giudice Mastrangelo” ecc.