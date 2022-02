Pomodoro, a Foggia filiera attorno a un tavolo per cercare l’intesa

StatoQuotidiano.it, Foggia 14.02.2022. CIA Agricoltori Italiani Capitanata, Coldiretti e Confragricoltura hanno convocato un incontro tra produttori, parte industriale, parte industriale e organizzazioni agricole per trovare un accordo che scongiuri la crisi della filiera del pomodoro.

L’incontro, che si terrà martedì 15 febbraio, alle ore 11, nella sala conferenze della Camera di Commercio di Foggia in via Michele Protano 7, è stato convocato alla luce della mancata definizione, in sede di contrattazione, del prezzo riconosciuto ai produttori per il pomodoro da industria 2022. Al centro del confronto, inoltre, ci saranno le enormi difficoltà causate dal rincaro vertiginoso dei costi di produzione.