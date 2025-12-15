San Giovanni Rotondo: l’Arciconfraternita del Rosario porta il Natale ai bambini di Casa Sollievo

Domenica 14 dicembre, alcuni confratelli dell’Arciconfraternita Maria Santissima del Rosario di San Severo hanno portato un gesto di vicinanza ai piccoli pazienti del Poliambulatorio di Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo.

L’iniziativa, promossa in vista del Natale, ha coinvolto i reparti di Oncoematologia Pediatrica, diretto dalla Dr.ssa Raffaela De Santis, e di Pediatria Generale, guidato dalla Dr.ssa Maria Rosa Pastore. I confratelli hanno consegnato piccoli doni natalizi ai bambini e organizzato momenti di animazione, contribuendo a rendere più serena l’atmosfera delle corsie.

Un gesto semplice ma ricco di significato, capace di portare la luce del Natale in luoghi in cui quotidianamente si affrontano percorsi complessi con coraggio. Tra colori, sorrisi e doni, il reparto si è trasformato in uno spazio di serenità, dove la solidarietà si è concretizzata in un abbraccio tangibile verso i più piccoli.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.