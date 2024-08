SAN SEVERO (FOGGIA) – “Un atto vile che ferisce l’anima della nostra comunità. Il Sindaco Colangelo: appello agli agricoltori “Non lasciamo solo Raffaele.”

Con profondo sgomento e rabbia abbiamo appreso dell’atto vandalico che ha colpito il vigneto di Raffaele, un giovane agricoltore che con passione e dedizione coltiva la nostra terra.

L’abbattimento della versura, perpetrato con una violenza inaudita, rappresenta un affronto non solo al lavoro e all’impegno di un singolo, ma a un intero settore che è da sempre il cuore pulsante della nostra economia locale.

La vigna non è solo una coltivazione, ma un simbolo di tradizione, di cultura e di identità.

È il frutto di generazioni di contadini che hanno saputo trasformare la terra in un bene prezioso, un patrimonio da custodire e valorizzare.

Questo vile gesto, oltre a causare un danno economico ingente, intacca profondamente il senso di comunità e di appartenenza che ci unisce.

Chiediamo alle forze dell’ordine di agire con la massima celerità per individuare i responsabili di questo atto ignobile e di assicurarli alla giustizia.

Sentiamo il dovere di esprimere la nostra più ferma condanna e la nostra vicinanza a Raffaele e a tutti coloro che, come lui, lavorano con passione e dedizione per rendere la nostra città un luogo migliore.

Invitiamo tutti i cittadini a collaborare con le autorità, a denunciare qualsiasi atto sospetto e a manifestare la propria solidarietà nei confronti di chi è stato vittima di questo vile gesto.

È giunto il momento di ribadire con forza i valori di legalità, rispetto per il lavoro altrui e tutela del territorio.

Solo così potremo costruire un futuro migliore per le prossime generazioni.

Facciamo appello agli agricoltori e a tutti gli operatori del settore di attivarci in una gara di solidarietà con un atto concreto per non lasciare solo Raffaele Vassallo, attivandoci per rialzare il vigneto ed evitare che l’intero raccolto vada perduto.

L’Amministrazione Comunale avvierà interlocuzioni con il Sottosegretario di Stato all’Agricoltura Patrizio La Pietra per individuare misure concrete per le vittime di atti dolosi che minano l’economia agricola locale e per far fronte alla crisi idrica che sta attanagliando il nostro territorio.

Lo riportano l’Assessore all’Agricoltura Mario Marchese e il Sindaco di San Severo Lidya Colangelo.