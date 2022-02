Covid Puglia, 29 morti e 4.269 positivi in 24 ore

(ANSA) – BARI, 18 FEB – Oggi in Puglia sono stati registrati 4.269 nuovi casi di contagio da coronavirus su 32.527 test giornalieri eseguiti, con un’incidenza pari al 13,12%. I decessi sono 29.

Sono 89.736 le persone attualmente positive, 722 quelle ricoverate in area non critica (ieri 723), 62 in terapia intensiva (ieri 66).

I nuovi casi sono così ripartiti: in provincia di Bari, 1.120, nella Bat 358, nel Brindisino 395, in provincia di Foggia 630, nel Leccese 1.147, in provincia di Taranto 553. I residenti fuori regione sono 40, quelli in provincia in via di definizione 26. (ANSA).