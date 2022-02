Puglia, bimbo di 13 mesi con Covid curato con anticorpi monoclonali

LECCE, 18/02/2020 – (corrieredelmezzogiorno) A Lecce un bimbo di 13 mesi positivo al Covid, con fragilità e con grave patologia respiratoria, ha ricevuto, presso il Centro di Trattamento Precoce Covid-19 del Reparto Pneumologia Covid Dea Fazzi, la terapia con anticorpi monoclonali.

Si tratta del primo caso, in Puglia, di somministrazione di questa terapia ad un paziente di età inferiore ai 12 anni. L’intervento è stato possibile grazie ad un apposito protocollo redatto dal Reparto di Pneumologia e Malattie Infettive dell’Ospedale Bambin Gesù per la somministrazione off-label del farmaco, ovvero seguendo indicazioni diverse da quelle per le quali la terapia è stata autorizzata. Un lavoro di squadra tra il Nosocomio romano, il pediatra curante del piccolo, i pediatri del Vito Fazzi ed il responsabile del Ctp Covid-19, Stefano Scardia, che ha consentito al piccolo, con sindrome di Ondine e portatore di tracheostomia, di ricevere tempestivamente e in sicurezza il trattamento. (corrieredelmezzogiorno)