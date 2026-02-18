La 'Batteria alla Sanseverese' protagonista di un master internazionale sul Made in Italy

Un simbolo della tradizione culturale di San Severo conquista i riflettori internazionali. Federica Vassallo, sanseverese, ha recentemente completato il Master Executive di Alta Formazione in “Leadership per le Relazioni Internazionali e il Made in Italy”, promosso dalla Fondazione Italia USA, scegliendo come tema del suo Project Work la Batteria alla Sanseverese, elemento distintivo della storica Festa del Soccorso.

Il progetto di Vassallo, intitolato “La musica del fuoco: la Batteria alla Sanseverese come emozione collettiva e modello di comunicazione integrata del Made in Italy”, mira a trasformare questa espressione tradizionale in un modello di comunicazione capace di parlare a un pubblico nazionale e internazionale, valorizzando il rito non solo come patrimonio locale, ma come linguaggio culturale universale.

La scelta della Batteria alla Sanseverese riflette un forte legame identitario: «Poche espressioni culturali riescono a incarnare così autenticamente l’identità, la passione e la forza evocativa del Made in Italy culturale», spiega Vassallo. Il lavoro assume ulteriore rilevanza dopo il riconoscimento ufficiale ottenuto nel 2025 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che ha inserito la Batteria tra le eccellenze del Made in Italy.

«Portare questo tema davanti a una Fondazione internazionale come la Fondazione Italia USA è stato un motivo di grande orgoglio e un modo concreto per valorizzare l’immagine di San Severo», sottolinea Vassallo.

Il progetto unisce formazione, radici culturali e visione internazionale, confermando come le tradizioni locali possano diventare ambasciatrici culturali nel mondo. Per San Severo, la sua “musica del fuoco” continua così a parlare al futuro, tra identità, emozione e spettacolarità.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.