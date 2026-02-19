Inseguimento sulla Statale 16: auto rubata finisce in un canale, ferito un 46enne di San Severo

Un inseguimento ad alta tensione lungo la Strada Statale 16 Adriatica si è concluso con un incidente e il ferimento del conducente. Protagonista della vicenda un uomo di 46 anni originario di San Severo, che si trovava alla guida di un’auto risultata rubata.

L’episodio è avvenuto intorno alle 21.30 di mercoledì sera nei pressi di San Salvo Marina, dove i carabinieri della Compagnia di Vasto hanno intercettato una Fiat 500 Abarth segnalata come provento di furto a Pescara.

La fuga e l’uscita di strada

Alla vista dei militari, il conducente avrebbe tentato la fuga dando il via a un inseguimento lungo la statale. La corsa si è conclusa all’altezza della rotatoria di San Salvo Marina, dove l’uomo ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e terminando la propria corsa in un canale laterale.

L’impatto ha provocato il ferimento del 46enne, che è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

I soccorsi e il trasferimento in ospedale

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Vasto, che hanno provveduto a estrarre l’uomo dall’auto e a mettere in sicurezza l’area. Presenti anche due pattuglie dei carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale Ospedale San Pio da Pietrelcina, dove è stato preso in carico dai medici per le cure necessarie, accompagnato dai militari dell’Arma.

Sono in corso ulteriori verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell’inseguimento e accertare le responsabilità legate al furto dell’auto e alla fuga lungo la statale.