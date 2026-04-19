Giuseppe Marasco: "Ettari di papaveri accesi, sono piccoli miracoli quotidiani"

Ettari di papaveri accesi trasformano il paesaggio in uno spettacolo naturale che richiama poesia e meraviglia. Distese di rosso intenso, mosse dal vento leggero, colorano campagne e colline offrendo uno scenario suggestivo, quasi irreale. È come se la natura, per un giorno, avesse deciso di vestirsi a festa, mescolando tonalità vivaci e delicate sfumature tra il verde dei campi e l’azzurro del cielo.

Tra i papaveri spiccano qua e là tocchi di viola, dettagli che arricchiscono ulteriormente un quadro già perfetto. Un equilibrio cromatico che racconta la forza e la grazia del Creato, capace di regalare, senza chiedere nulla in cambio, momenti di pura bellezza.

Sono piccoli miracoli quotidiani, spesso dati per scontati, ma che continuano a sorprendere chi si ferma anche solo per un istante ad osservare. Scene che parlano di stagioni, di cicli naturali e di un legame profondo tra uomo e terra.

In un tempo in cui tutto corre veloce, questi scorci invitano a rallentare, a riscoprire il valore della semplicità e a riconoscere la straordinaria ricchezza che ci circonda. Un grazie silenzioso alla Madre Terra, dunque, per questi doni spontanei che sanno ancora emozionare.

Lo scrive in un post Giuseppe Marasco, delle Guardie Ambientali ‘Civilis‘ di Manfredonia.