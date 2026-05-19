Manfredonia, Delle Rose: “Nuovi profili professionali per rafforzare i servizi sociali”

La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato l’aggiornamento dei profili professionali dell’Ente in vista dell’assunzione di nove nuovi funzionari destinati all’Ambito Territoriale Sociale. Il provvedimento, come spiegato dall’assessore al Personale Pasquale Delle Rose, punta al rafforzamento dei servizi sociali e al potenziamento della macchina amministrativa.

L’iniziativa rientra nel bando nazionale per il reclutamento di personale a tempo pieno e determinato per tre anni negli Ambiti Territoriali Sociali, approvato con decreto direttoriale n. 159 del 20 giugno 2025. Dopo le procedure concorsuali e la pubblicazione delle graduatorie, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha assegnato ufficialmente nove funzionari all’Ambito di Manfredonia con decreto n. 129 del 30 aprile 2026.

Il percorso è stato reso possibile anche grazie al via libera della Cosfel e al sostegno dei fondi nazionali e del Programma Nazionale Inclusione, che hanno consentito di ampliare il numero delle figure professionali rispetto alla previsione iniziale.

Nel dettaglio, le nuove assunzioni riguarderanno 2 funzionari psicologi, 3 educatori/pedagogisti, 2 amministrativi e 2 contabili ed economico-finanziari.

“Per migliorare i servizi servono nuove competenze”, ha dichiarato Delle Rose. “Stiamo lavorando per rafforzare la macchina amministrativa, garantire maggiore efficienza e introdurre nuovi servizi, grazie al coordinamento tra gli uffici del welfare e quelli delle risorse umane”.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di consolidare la rete dei servizi sociali sul territorio, potenziando le professionalità specializzate per rispondere in modo più efficace ai bisogni delle fasce più fragili della popolazione.