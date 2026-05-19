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"GARA DESERTA" Trasporto marittimo Manfredonia-Tremiti, gara deserta per il servizio estivo 2026

Nessuna offerta per il collegamento via mare finanziato dalla Provincia di Foggia

Nuovo collegamento marittimo Manfredonia-Isole Tremiti: Regione stanzia 500mila euro

Manfredonia–Tremiti - Fonte Immagine: gazzettah24.it

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
19 Maggio 2026
Gargano // Isole Tremiti //

E’ andata deserta la procedura di gara avviata dalla Provincia di Foggia per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico marittimo diretto tra Manfredonia e le Isole Tremiti per l’annualità 2026.

Lo ha stabilito con apposita determinazione il Settore Appalti, SUA e Contratti dell’Ente provinciale, prendendo atto della mancata presentazione di offerte entro il termine fissato dal bando.

La procedura riguardava un appalto dal valore stimato di 445mila 280 euro, IVA esclusa, destinato a garantire i collegamenti marittimi stagionali tra il porto di Manfredonia e l’arcipelago delle Tremiti nel periodo estivo.

La gara era stata indetta con procedura aperta ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità-prezzo.

Il bando e il disciplinare di gara erano stati approvati a fine aprile dal Settore Appalti della Provincia e pubblicati sia sull’Albo Pretorio sia sulla piattaforma digitale di e-procurement interoperabile con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

L’urgenza della procedura era motivata dalla necessità di avviare il servizio entro il primo luglio 2026, in coincidenza con l’inizio della stagione turistica estiva.

Nel provvedimento viene sottolineato come eventuali ritardi nell’attivazione del collegamento avrebbero potuto determinare conseguenze negative anche sul piano finanziario, con il rischio di perdita, totale o parziale, dei fondi regionali destinati al servizio.

La linea Manfredonia-Isole Tremiti rappresenta infatti un collegamento considerato strategico per il turismo della Capitanata e dell’arcipelago, soprattutto durante i mesi estivi, quando cresce sensibilmente il numero di visitatori diretti verso le isole.

Nonostante ciò, entro le ore 12 del 15 maggio, termine ultimo previsto dal bando, nessun operatore economico ha presentato offerte.

La Provincia di Foggia ha quindi formalizzato la presa d’atto della diserzione della gara e trasmesso il provvedimento al Settore Pianificazione, Servizi di Trasporto e Mobilità Sostenibile per gli adempimenti successivi.

Resta ora da comprendere quali saranno le iniziative che l’Ente adotterà per garantire comunque il servizio nella stagione turistica ormai alle porte.

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