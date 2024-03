Torremaggiore è pronta ad immergersi nella Festa della Fontana 2024! Il Comitato Festa ha preparato un evento eccezionale che farà ballare tutti fino all’alba. E cosa c’è di meglio per scaldare il cuore e i piedi se non uno spettacolo mozzafiato? Quest’anno, il Comitato Festa presenta con orgoglio il “Samsara on Tour“!

Dove e Quando: La data da segnare in rosso sul calendario è Mercoledì 3 aprile 2024. Alle ore 22:00 in punto, i riflettori si accenderanno su Corso G. Matteotti, il cuore pulsante della città, dove si svolgerà l’evento.

Lo Show: Preparatevi a perdervi nei ritmi scatenati dei migliori DJ del momento. Il “Samsara Crew on Tour” porterà l’energia contagiosa di Baccano, Cristina Oliveira, Danilo Seclì e Fabio Marzo direttamente sul palco. Un mix esplosivo di musica, talento e passione che vi farà letteralmente sollevare dalla terra!

L’Invito: Non importa se siete giovani o meno giovani, se siete ballerini provetti o semplici amanti della musica, la Festa della Fontana 2024 è un evento imperdibile per tutti! La vostra presenza è più che gradita per rendere questa serata indimenticabile. Venite preparati a ballare, ridere e creare ricordi che dureranno per sempre.

Le Novità: Ma attenzione, l’entusiasmo non finisce qui! Il Comitato Festa vi promette ulteriori sorprese e novità. Restate sintonizzati sui nostri canali ufficiali per tutte le ultime informazioni e aggiornamenti. La Festa della Fontana 2024 è pronta a stupirvi!

La Festa della Fontana 2024 si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica e del divertimento. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di vivere una serata straordinaria in compagnia di amici e familiari. Ci vediamo il 3 aprile per ballare insieme fino all’alba!