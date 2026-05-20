Agorà del Consiglio Regionale: “Nostra solitudine” di Daria Bignardi al centro dell’incontro del 'Libro Possibile Winter'

Che cos’è oggi la solitudine: una condizione da cui fuggire o uno spazio necessario per ritrovare sé stessi? È da questa domanda che prende forma l’incontro dedicato a Daria Bignardi, protagonista del prossimo appuntamento del Libro Possibile Winter, con il suo nuovo libro Nostra solitudine (Mondadori).

L’evento si terrà lunedì 25 maggio alle ore 10.30 nell’Agorà del Consiglio Regionale della Puglia, in collaborazione con l’ente regionale e con la direzione artistica di Rosella Santoro. A introdurre l’incontro saranno Mimma Gattulli, Segretario Generale del Consiglio Regionale della Puglia, e Rosella Santoro, mentre è prevista anche la partecipazione degli studenti del polo liceale Cartesio.

Nel suo nuovo lavoro, Nostra solitudine, Bignardi intreccia memoria personale, osservazione del presente e riflessione narrativa, costruendo un racconto che nasce da esperienze, viaggi e incontri. Il libro esplora il tema della solitudine contemporanea attraverso personaggi che si confrontano con fragilità emotive, bisogno di appartenenza e ricerca di autenticità.

Al centro della narrazione emerge una riflessione profonda su quanto la solitudine possa essere allo stesso tempo ferita, rifugio e possibilità di rinascita, in un equilibrio delicato tra distanza emotiva e desiderio di connessione con gli altri.

Giornalista, autrice e conduttrice televisiva, Bignardi ha collaborato con testate come Panorama, Sette e La Stampa e ha condotto programmi di grande successo come Le invasioni barbariche su La7 ed Era glaciale su Rai Due. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Flaiano, il Premiolino, due Telegatti e due Oscar TV.

Nel 2008 ha esordito nella narrativa con Non vi lascerò orfani, vincendo il Premio Rapallo, il Premio Elsa Morante per la narrativa e il Premio Città di Padova. Tra le sue opere più recenti figurano Oggi faccio azzurro (2020), Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici (2023), Ogni prigione è un’isola (2024) e Nostra solitudine (2025).