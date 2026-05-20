Memorial Day SAP, Vigilante: "Rinnoviamo la memoria delle vittime di mafia, terrorismo e dovere"

Il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) rinnova anche per il 2026 il “viaggio della memoria” dedicato alle vittime della mafia, del terrorismo e del dovere, nell’ambito della 34ª edizione del Memorial Day.

Le iniziative si sono svolte il 19 maggio a San Giovanni Rotondo e il 20 maggio a Monte Sant’Angelo, inserite nella staffetta della memoria che attraversa la provincia di Foggia per ricordare il sacrificio di uomini e donne che hanno perso la vita al servizio della collettività.

Nel corso delle celebrazioni è stato ribadito il valore del ricordo non solo per le forze dell’ordine, ma anche per giornalisti, amministratori, imprenditori, religiosi e cittadini vittime della criminalità organizzata e del terrorismo. Un territorio, quello della provincia di Foggia, segnato da numerosi episodi di violenza che hanno lasciato un profondo tributo di sangue.

A San Giovanni Rotondo, all’arrivo dei ciclisti della staffetta, si è tenuto un momento di raccoglimento nel segno della legalità e della memoria condivisa. A Monte Sant’Angelo, oltre alla conclusione della manifestazione, è stata celebrata una Santa Messa nella Basilica di San Michele Arcangelo, alla presenza delle massime rappresentanze del SAP, delle autorità istituzionali e delle forze dell’ordine.

Durante le commemorazioni sono stati ricordati numerosi caduti, tra cui Aurelio Luciani, Francesco Marcone, Giovanni Panunzio, Giuseppe Ciotta, Giuseppe Ronca, Luigi Luciani, Luisa Fantasia, Nicola Ciuffreda, Stella Costa e Vincenzo Di Gennaro, simboli del prezzo pagato dal territorio nella lotta contro mafia, terrorismo e criminalità.

La manifestazione si è conclusa con un forte richiamo al valore della memoria come strumento di impegno civile e di contrasto alla violenza.