Foggia: ufficializzato l'arrivo dall'Inter di Amadou Sarr

Sarr è un giovane talento che non ha ancora esordito ufficialmente nel calcio professionistico, anche se durante la sua esperienza all’Inter ha attirato l’attenzione di Simone Inzaghi, che lo ha fatto allenare con la prima squadra e lo ha convocato per alcune partite di Serie A e Champions League.

Originario del Senegal, Sarr è stato scoperto dagli osservatori nerazzurri mentre giocava nella Liventina Opitergina, un Centro di Formazione Inter. Ha impressionato per la sua agilità, la capacità di superare gli avversari e l’orientamento negli spazi, oltre che per la sua efficacia in area di rigore.

Durante il suo percorso nelle giovanili dell’Inter, Sarr ha dimostrato di essere particolarmente decisivo nelle fasi finali delle stagioni. Nel 2021/2022, quando giocava con l’U17, ha segnato quattro gol da settembre a gennaio e dieci da febbraio a maggio. La scorsa stagione ha seguito un trend simile, con cinque gol segnati nell’ultimo mese e mezzo.

Foggia, il comunicato ufficiale

Il Calcio Foggia 1920 ha ufficializzato l’acquisto di Amadou Makhtarlayi Sarr con un comunicato: “Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Amadou Makhtarlayi Sarr, che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2025.”

Sarr, nato a Gossas nel 2004 e con doppia cittadinanza italo-senegalese, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Ha totalizzato 115 presenze, 42 gol e 6 assist nei diversi campionati giovanili, oltre a varie convocazioni in prima squadra sotto la guida di Inzaghi. Le sue prime parole sono state: “Sono felice di fare la mia prima esperienza tra i professionisti a Foggia. Per me è una grande occasione e non vedo l’ora di iniziare.”

Il punto sul Foggia

Il Foggia di Domenico Roma e Massimo Brambilla si sta dimostrando molto attivo in queste prime settimane di mercato, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Oltre a Sarr, sono arrivati Sorrentino, Parodi, De Lucia, Danzi, Camigliano e Orlando.

Sul fronte delle cessioni, hanno lasciato il club Di Noia, Rizzo, Nobile, Tonin ed Embalo, che si sono trasferiti rispettivamente alla Virtus Entella, Feralpisalò, Taranto, Juve Stabia e Scafatese. Inoltre, Vincenzo Millico ha rinnovato il suo contratto fino a giugno 2026.