Manfredonia: nuovo corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia lancia un nuovo corso di formazione per volontari, in partenza il 15 febbraio 2025.

Un’opportunità per tutti coloro che desiderano fare la differenza e contribuire concretamente ai bisogni del territorio. Il corso mira a formare nuovi volontari pronti ad agire in ambiti cruciali come la tutela della salute, l’inclusione sociale, la protezione civile e la risposta alle emergenze.

Cosa prevede il corso:

Formazione teorica e pratica.

Acquisizione di competenze in ambito sanitario, emergenziale e sociale.

Opportunità di crescita personale.

Chi può partecipare:

Il corso è aperto a tutti, a partire dai 14 anni di età, e si svolgerà presso la sede del Comitato di Manfredonia. La durata prevista è di circa 30 giorni.

Come iscriversi:

Per aderire, è necessario registrarsi sulla piattaforma GAIA (https://gaia.cri.it) e selezionare il corso nella sezione dedicata.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 3792292223, anche tramite WhatsApp.

