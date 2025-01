Grano duro, ecco le quotazioni del 2024 secondo la Borsa Merci di Foggia. I dati

Grano duro: Le quotazioni del 2024 secondo la Borsa Merci di Foggia

Le quotazioni del grano duro per l’anno 2024, pubblicate dalla Borsa Merci di Foggia, presentano un andamento significativo, caratterizzato da fluttuazioni legate a vari fattori di mercato, tra cui la domanda, l’offerta e le condizioni climatiche. Il listino, che offre una panoramica completa dei prezzi del grano duro, rivela come il settore agricolo, e in particolare la produzione cerealicola, continui a essere una delle colonne portanti dell’economia agricola pugliese, con il grano duro che svolge un ruolo cruciale nella produzione di pasta, un alimento di base riconosciuto a livello nazionale e internazionale.

Quotazioni del grano duro nel 2024

Il prezzo del grano duro, in particolare per la tipologia Fino, ha chiuso il 2024 a 317-322 euro/tonnellata (ultima quotazione del 18 dicembre). Questo dato riflette una stabilità generale, sebbene con qualche oscillazione nei mesi precedenti. Ad esempio, già a partire dal mese di dicembre, il valore del Fino era rimasto invariato, oscillando tra i 317-322 euro/tonnellata anche nelle prime settimane del mese. Tuttavia, nel corso dell’anno, i valori erano saliti a 320-325 euro/tonnellata in più occasioni, come il 27 novembre, il 20 novembre, o il 13 novembre, mentre un aumento significativo si era registrato a partire dal 3 luglio, con quotazioni che raggiunsero 331-336 euro/tonnellata. Un’altra spinta ai prezzi si era avuta a giugno, dove i listini avevano toccato 337-342 euro/tonnellata per alcune settimane. Questa flessione e successiva risalita testimoniano una continua volatilità, ma anche una certa tenuta di mercato.

Il mese di maggio 2024, ad esempio, ha visto il grano duro Fino quotato a 350-355 euro/tonnellata, valori che avevano riflesso una certa tensione sui mercati internazionali e una domanda stabile. Il picco massimo del Fino era stato raggiunto tra gennaio e febbraio 2024, con una quotazione che variava tra 372-377 euro/tonnellata, raggiungendo i 390-395 euro/tonnellata a fine gennaio. Questi livelli, comunque, erano inferiori ai valori record del 2023, quando si era superato anche il 400 euro/tonnellata.

Quotazioni del Grano Buono Mercantile e Mercantile

Nel 2024, anche il Grano Buono Mercantile ha visto delle oscillazioni di prezzo, chiudendo l’anno a 305-310 euro/tonnellata. La stabilità in questa fascia di prezzo è stata particolarmente evidente nelle ultime settimane dell’anno. Anche il mese di novembre ha avuto quote stabili tra i 305-310 euro/tonnellata, mentre la quotazione del Grano Buono Mercantile è salita leggermente a 310-315 euro/tonnellata a partire da ottobre, per poi tornare sui livelli precedenti. Il Grano Mercantile, dal canto suo, ha registrato valori che si sono mantenuti più stabili, fermandosi su una fascia tra 295-300 euro/tonnellata, con leggere fluttuazioni durante l’anno che non hanno mai superato la soglia dei 305 euro/tonnellata.

L’andamento del Grano Biologico

In un contesto più orientato verso la sostenibilità e la crescente attenzione verso i prodotti biologici, il Grano Duro Biologico ha visto un andamento particolarmente interessante. Le quotazioni di quest’ultima tipologia sono state tra le più alte, chiudendo l’anno 2024 a 380-385 euro/tonnellata. Questo dato rispecchia l’interesse crescente per il biologico, non solo in Italia, ma anche sui mercati internazionali, dove la domanda per cereali coltivati senza l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici è in aumento. Il prezzo del grano duro biologico è aumentato notevolmente nel corso dell’anno, partendo da 357-362 euro/tonnellata nel mese di marzo e salendo a 397-402 euro/tonnellata a febbraio, prima di stabilizzarsi, come accennato, a 380-385 euro/tonnellata a fine anno.

Analisi del mercato e le prospettive future

L’andamento delle quotazioni di grano duro nel 2024 evidenzia l’importanza di vari fattori che influenzano il mercato, come le condizioni climatiche, l’andamento della domanda sia a livello nazionale che internazionale, e le dinamiche di produzione agricole. L’Italia, e in particolare la Puglia, continua a essere uno dei maggiori produttori di grano duro a livello europeo e mondiale, e le oscillazioni dei prezzi mostrano chiaramente come questo settore sia sensibile alle fluttuazioni dei mercati globali.

La stabilizzazione delle quotazioni nelle ultime settimane di dicembre, e soprattutto la tenuta delle quotazioni per il Fino e il Biologico, suggeriscono che il mercato stia entrando in una fase di relativa calma, dopo i picchi dei mesi precedenti. Tuttavia, non si può escludere che, come accaduto nel 2023, i prezzi possano subire ulteriori rialzi a causa di fattori esterni imprevedibili, come eventi climatici estremi o una variazione nelle politiche agricole europee.

Le prospettive per il 2025, dunque, restano incerte ma con una forte attenzione all’evoluzione del mercato, alla sostenibilità della produzione, e all’adattamento alle nuove richieste dei consumatori, in particolare per i prodotti biologici. Il mercato del grano duro rimarrà fondamentale per l’economia agricola pugliese, e la Borsa Merci di Foggia continuerà a svolgere un ruolo cruciale nel monitoraggio e nella pubblicazione delle quotazioni, per guidare gli operatori del settore verso decisioni consapevoli.