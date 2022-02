Positivi Covid, 318 nuovi casi in provincia di Foggia

(ANSA) – BARI, 21 FEB – Oggi in Puglia si registrano 1.730 nuovi contagi Covid su 19.508 test (8,8% positività) e 8 decessi.

I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 438, nella provincia Bat 150, in provincia di Brindisi 123, in quella di Foggia 318, nel Leccese 554 e nel Tarantino 126.

Sono residenti fuori regione altri 16 contagiati mentre per altri cinque casi la provincia di appartenenza è in via di definizione. Delle 86.590 persone attualmente positive 733 sono ricoverate in area non critica (ieri 729) e 56 in terapia intensiva (ieri 55). (ANSA).