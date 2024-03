Un violento incidente é avvenuto intorno alle 19 di oggi sulla Statale 272, nel tratto che collega San Marco in Lamis a San Severo, in prossimità di una curva al km 13, a poche centinaia di metri dalla zona depuratore.

A finire coinvolte nell’impatto due auto. Dalle prime ricostruzioni pare si tratta con ogni probabilità di un frontale.

Immediati gli interventi dei Carabinieri, giunti sul posto per i rilievi del caso. Sono intervenuti anche i sanitari della rete emergenza-urgenza del 118.

I feriti, entrambi originari di San Marco in Lamis, in condizioni non gravi, sono stati trasportati d’urgenza presso il Pronto Soccorso di San Giovanni Rotondo.