San Severo. Diverse persone, tra cui alcuni bambini, sono rimaste ferite questa sera a San Severo in seguito alla rottura di una giostra. L’incidente è avvenuto durante la festa patronale in onore della Madonna del Soccorso, quando una giostra si è staccata dal supporto precipitando per alcuni metri.

Secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno una dozzina di feriti. I più gravi sono stati prontamente trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, mentre le forze dell’ordine stanno attualmente indagando per accertare la dinamica dell’incidente.

Un primo bilancio riferisce che nove minori sono tra i feriti nell’incidente, avvenuto al luna park di via Fortore. La giostra è caduta a causa del cedimento di un cavo. I feriti sono stati distribuiti tra vari ospedali della provincia: tre a San Severo e gli altri tra Foggia e San Giovanni Rotondo. Fortunatamente, nessuno di loro sembra essere in pericolo di vita, anche se hanno riportato diversi traumi dovuti alla caduta.

I sanitari stanno sottoponendo i feriti a tutti gli esami diagnostici necessari per valutare l’entità delle lesioni. L’incidente si è verificato davanti a numerosi avventori presenti al luna park, provocando grande spavento. Sul luogo sono accorse numerose ambulanze e vigili del fuoco, oltre alle forze dell’ordine che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.