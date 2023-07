Novità positive per il Lago di Varano: cianotossine sotto soglia di allerta

Gargano – Importanti novità per le lagune di Varano e Lesina emerse dall’incontro istituzionale svoltosi in Prefettura, convocato dal Prefetto in risposta alla richiesta dei comuni di Ischitella e Carpino. Al tavolo erano presenti rappresentanti di tutti gli Enti preposti alla salvaguardia, tutela e gestione delle lagune, tra cui i comuni di Lesina, Ischitella, Cagnano V.no, Carpino, la Regione Puglia con il Presidente Emiliano e il Vice Presidente Raffaele Piemontese, gli assessorati all’Agricoltura, all’Ambiente e al Demanio e Patrimonio Costiero della Regione Puglia, la Provincia di Foggia, l’Ente Parco Nazionale del Gargano, le forze dell’ordine come il Comando Carabinieri Forestali reparto PNG e la Capitaneria di Porto di Manfredonia, il CNR – IRBIM Lesina, il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano e altre istituzioni come AQP, ASL e ARPA.

Una delle notizie più rilevanti è stata comunicata da ARPA, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che ha annunciato che il livello di cianotossine nelle acque del litorale è tornato sotto la soglia di allerta. Di conseguenza, una volta ufficializzati i nuovi risultati delle analisi, verrà revocato il Divieto di Balneazione sui due attuali tratti di Foce Varano (fascia di rispetto primo e secondo molo). Questa è una buona notizia per i residenti e i turisti della zona, che potranno tornare a godersi le acque delle lagune in sicurezza.

Il Comune di Ischitella ha presentato un progetto potenziato per il dragaggio, che prevede di dragare l’intero canale e di trasportare i depositi al largo del mare senza intaccare le aree di crescita dei mitili. Per supportare questa iniziativa, la Regione Puglia, tramite il Presidente Emiliano e il Vice Presidente Piemontese, si è impegnata ufficialmente a sostenere le spese dei lavori.

ARPA Puglia, oltre al consueto monitoraggio delle aree, ha annunciato un ulteriore potenziamento delle attività di rilievo, al fine di fornire informazioni più tempestive e dettagliate per tutelare la salute pubblica di bagnanti e locali.

Il Comune di Ischitella si impegnerà anche a verificare la possibilità di richiedere lo Stato di Calamità Naturale per ottenere un aiuto economico a sostegno dei pescatori e degli operatori turistici che hanno subito danni a causa delle problematiche legate alle lagune.

Il Prefetto ha infine sollecitato una maggiore vigilanza sulle attività illegali di scarico nella laguna e ha chiesto l’adozione di misure concrete per contrastarle efficacemente.

Il Prefetto ha sottolineato la sua intenzione di aggiornare periodicamente il tavolo tecnico per valutare gli sviluppi e lo stato di salute delle lagune.