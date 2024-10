Con l’arrivo dell’autunno, Roseto Valfortore si prepara a vivere una stagione ricca di eventi, tradizione e divertimento per tutte le età. Si inizia venerdı̀ 18 ottobre alle ore 18:00 con il cantastorie Oreste Castagna e il suo spettacolo “Fare e Raccontare”, che inaugura un programma variegato che accompagnerà cittadini e visitatori fino al nuovo anno.

Sabato 2 novembre, a partire dalle ore 18:00, non perdete l’appuntamento con “Facciamo la festa al cinghiale & Castagne e Vin Brulè”, una serata all’insegna della convivialità e dei sapori autunnali. Domenica 10 novembre, dalle 17:30, il borgo storico si animerà con assaggi di vini e prodotti tipici locali, accompagnati da musica popolare, per l’evento “DIVINO”. Il weekend del 16 e 17 novembre sarà dedicato agli amanti del tartufo con la prima edizione di “Roseto Città del Tartufo”, un’occasione per scoprire e gustare il prezioso fungo in varie preparazioni.

L’atmosfera natalizia prenderà vita domenica 1 dicembre alle ore 18:00 con l’accensione delle luminarie e l’apertura de “Il mondo magico degli Elfi e delle Fiabe”, che trasformerà il borgo in un luogo incantato. Gli eventi continuano domenica 8 dicembre alle 19:30 con il “Concerto Ensemble”, un’orchestra da camera che si esibirà nella suggestiva cornice della Chiesa Madre.

Il mese di dicembre sarà dedicato ai più piccoli, con l’arrivo di Babbo Natale domenica 22 dicembre, seguito il 23 dicembre da uno spettacolo di magia che incanterà grandi e piccini. Un momento imperdibile sarà anche la tradizionale processione “Fagghje”, che si svolgerà la sera del 24 dicembre, riportando alla luce antichi rituali natalizi. La notte di Natale, il 25 dicembre, un emozionante Concerto Gospel si terrà in Chiesa Madre dopo la Santa Messa serale. Venerdı̀ 27 dicembre sarà invece il momento di divertirsi con la tradizionale tombolata presso la Ludoteca.

Infine, il 2024 si concluderà con l’arrivo della Befana lunedı̀ 6 gennaio e la grande festa tradizionale “I Foche de Sant’Antone”, che si terrà sabato 18 gennaio.

Durante tutto il periodo natalizio, saranno organizzati laboratori creativi dedicati alla preparazione di dolci, cioccolato e decorazioni, per rendere ancora più speciale l’attesa delle festività.