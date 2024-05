Tre individui residenti a San Severo (Foggia) sono stati arrestati per il furto di una decina di auto avvenuti tra dicembre 2023 e aprile scorso, durante i turni lavorativi degli operai presso varie aziende della zona industriale di Atessa (Chieti), inclusa Stellantis Europa. Il valore complessivo delle auto rubate è stimato intorno ai 300 mila euro. Gli autori del furto sono stati identificati come una banda itinerante proveniente dalla Puglia e operante in Abruzzo.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari di Lanciano per due adulti, di 53 e 25 anni, detenuti nel carcere di massima sicurezza di Lanciano, e dal giudice del tribunale dei minori de L’Aquila per un minore di 17 anni. Le indagini sono state condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Atessa, sotto la direzione del capitano Federico Ciancio, in collaborazione con i carabinieri di San Severo.

Le attività investigative hanno portato all’accertamento di 12 furti di veicoli, tra cui Fiat Panda 4×4 Cross, Fiat 500 Abarth e costose Range Rover Evoque, tutte di recente immatricolazione. Per individuare i responsabili, sono state analizzate le registrazioni delle telecamere di sicurezza delle aziende della Val di Sangro e di Atessa. Dopo un’attenta ricognizione, la banda selezionava il veicolo da rubare e lo trafugava in meno di un minuto, con il minore incaricato della guida del veicolo rubato.

Le auto venivano trasportate nella provincia di Foggia, dove venivano smontate rapidamente e i pezzi risultanti immessi sul mercato nero a prezzi vantaggiosi.

