FOGGIA, 24/02/2022 – (gazzettamezzogiorno) Calano i contagi ma il numero dei decessi fa ancora paura. E anche i ricoveri scendono al rallentatore in confronto ad altre realtà.

Negli otto giorni dal 17 al 24 febbraio le vittime del Covid in Puglia sono state 154, in controtendenza rispetto alla maggior parte delle regioni italiane. Come si spiega? «Il dato – risponde l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco – rientra nell’andamento generale della mortalità da Covid. Come ormai risaputo, è l’ultimo a calare anche in un quadro di evidente miglioramento, poiché spesso esito di infezioni contratte settimane prima». L’ex assessore regionale alla Salute sottolinea perciò che bisognerà «attendere ancora un po’ prima di vedere calare anche questa curva», la più drammatica.

Un’altra considerazione il professor Lopalco la riserva all’impatto delle diverse ondate epidemiche sulla Puglia. «L’ultima ondata è partita in ritardo rispetto ad altre regioni, i contagi sono stati molto più elevati rispetto alle precedenti. E il numero di morti va sempre rapportato al numero di casi positivi”. (gazzettamezzogiorno)