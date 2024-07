L’Associazione Regionale senza fini di lucro denominatache si occupa di divulgare la passione per il Canto Corale in tutta la Puglia e per tutte le età organizza a Manfredonia ilin occasione della terza edizione del Festival Corale Pugliese Day aperto a tutti i Cori regionali, un laboratorio di direzione di Coro per direttori, con lo scopo di elevare il livello qualitativo della Musica Corale in Puglia.

Docente del corso sarà la direttrice Cubana, Claudia Lucia Portuondo Alvarez che in interazione con gli iscritti avrà modo di trasferire le esperienze tecniche ed interpretative della scuola di direzione cubana-ungherese, applicandola nell’ultima sessione del laboratorio alla direzione ed interpretazione del brano Besame mucho in una versione arrangiata in un modo particolarmente accattivante.

Scadenza iscrizioni 28 luglio 2024

Per informazioni più dettagliate visualizzare il QRcode presente in locandina oppure scrivere alla mail della Associazione Regionale: segreteria.choruspuglia@gmail.com

Il laboratorio si svolgerà presso il Seminario Arcivescovile -Sacro Cuore

via Arcivescovado, 18

Manfredonia

Lo riporta Iltaccodibacco.it