Foggia, scoperta nuova truffa ai danni di un anziano alle Poste

Foggia, 24/11/2021 – (consumatore) Il nuovo piano per truffare gli anziani è stato scovato a Foggia dove un uomo è stato visto eseguire una azione sospetta allo sportello Atm seguendo le istruzioni al telefono di un anonimo interlocutore. La truffa è stata sventata da una donna che per caso si trovava in fila alla Posta.

La donna è riuscita a capire che si trattava di una truffa poiché l’uomo era al telefono con uno sconosciuto in vivavoce. La truffa di per sé funziona così: il malcapitato riceve una telefonata in cui il truffatore dice che deve pagare degli articoli in vendita online. Colui che deve incassare la somma, però, finisce per pagarla.Il malcapitato, guidato al telefono dal truffatore, si reca presso uno sportello Atm e, seguendo le istruzioni del truffatore sui tasti da premere, stava per pagare il prezzo degli articoli che aveva messo in vendita.

L’uomo stava per concludere l’operazione ma ha capito che era una truffa perché sullo schermo è apparsa la scritta “Ricarica PostePay”. In parole povere l’uomo truffato aveva messo in vendita degli articoli su internet, ha ricevuto la chiamata di un acquirente ma questo, il truffatore, al posto di pagare per l’articolo comprato avrebbe fatto in modo che il venditore avrebbe pagato il costo dell’articolo messo in vendita. (consumatore)