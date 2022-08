Vaccino Covid, Puglia sotto media nazionale per quarta dose

FOGGIA, 25/08/2022 – (ansa) Nonostante l’incremento delle somministrazioni tra metà luglio e agosto, in Puglia il tasso di copertura vaccinale anti Covid con quarta dose è solo del 11,8%, ben al di sotto della media italiana pari al 16,7%.

Lo rileva il report della fondazione Gimbe. In Puglia, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 7% contro una media nazionale del 9,6%; mentre la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 9,6%, media nazionale del 10,6%. Tra i 5 e gli 11 anni la Puglia continua ad avere la migliore copertura, 49,3% della popolazione contro una media nazionale del 35,1%. (ansa)