FOGGIA – Il Consiglio Comunale di Foggia ha concluso la seduta odierna con importanti deliberazioni su temi strategici per l’ente e la città. Tra i principali provvedimenti approvati, spiccano l’assetto complessivo delle società partecipate e la conferma dell’aliquota IMU per il 2025.

Con una maggioranza consolidata, il Consiglio ha approvato l’accapo 1 relativo alla revisione e riorganizzazione delle società partecipate, sia dirette che indirette. La proposta è passata con 20 voti favorevoli e 6 contrari, segnando un passo significativo nella gestione e nel controllo degli enti collegati al Comune. L’assetto delle partecipate rappresenta un punto cruciale per l’amministrazione, che punta a una razionalizzazione delle risorse e a una maggiore efficienza operativa.

Sul fronte gestionale, il Consiglio ha dato il via libera agli obiettivi di gestione delle società partecipate ed enti, con 20 voti a favore, 2 contrari e 2 astensioni. Questo atto fornisce una chiara direzione sulle politiche di sviluppo e governance, delineando strategie volte a migliorare i servizi offerti ai cittadini e a garantire maggiore trasparenza e controllo sulle attività delle partecipate.

Particolarmente rilevante per i cittadini è la conferma dell’aliquota IMU per il 2025. L’accapo, che ha visto l’unanimità dei 19 consiglieri presenti in aula al momento della votazione, stabilisce che non ci saranno aumenti per l’anno venturo. Una decisione che risponde alla necessità di non gravare ulteriormente sui bilanci delle famiglie e delle imprese locali, in un contesto economico ancora complesso.

A margine della seduta, il Consiglio Comunale ha inoltre proceduto alla liquidazione dei debiti fuori bilancio iscritti all’ordine del giorno. Questo intervento mira a consolidare la stabilità finanziaria dell’ente, ponendo le basi per una gestione più oculata delle risorse pubbliche.

Le decisioni adottate riflettono la volontà dell’amministrazione di perseguire una politica di equilibrio tra rigore finanziario e attenzione alle esigenze della comunità, confermando l’impegno a garantire una gestione responsabile del patrimonio collettivo.