Covid, scendono i contagi nel Foggiano: oggi 242 nuovi casi

Su 16.574 test giornalieri eseguiti, 1537 sono i nuovi casi (incidenza del 9,2%). 18 sono le persone morte. A riferire il bilancio aggiornato dei contagiati è l’ANSA, riportando il numero dei nuovi contagiati distribuiti per provincia: Bari, 381; Bat, 135; Brindisi, 103; Foggia, 242; Lecce, 513; Taranto, 141.

“I residenti fuori regione sono 18 – scrive sempre l’ANSA – mentre 4 quelli residenti in provincia non definita. Le persone attualmente positive sono 79.320 e di queste 595 sono ricoverate in area in area non critica e 31 in terapia intensiva”.