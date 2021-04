Il foggiano Iammarino coautore con Checco Zalone de La Vacinada

Foggia, 30/04/2021 – “Un anno dopo “L’immunità di gregge”, si torna in pista con una canzone nuova. Una canzone di speranza. LA VACINADA. @checcozalone e @helenmirren. Andate a sentirla che poi vi racconto”. Lo scrive su Facebook Antonio Iammarino, il musicista foggiano autore della nuova canzone che probabilmente diventerà presto un tormentone estivo. Iammarino ha scritto anche le musiche dell’ultiimo film del comico di Capurso.“Lavorare alla colonna sonora di Tolo Tolo è stato bellissimo divertente ed emozionante”, commenta su Facebook, allegando un video collage di immagini del backstage.

Strappare un sorriso quando si parla di pandemia e di vaccini non è facile. Ma se ci prova Luca Medici, in arte Checco Zalone, il gioco è fatto. Gli ingredienti sono la musica, il sole del Salento, l’ironia e l’attrice premio Oscar Helen Mirren. E’ lei la protagonista del brano ‘La Vacinada’, in cui Francisco Oscar Zalone, come si chiama nel video, affronta con leggerezza speranze e paure legate all’immunizzazione dal Covid.

“Ho avuto il piacere di lavorare (scrive nella sua biografia), come pianista live e in studio, per molti artisti: Raf, Marco Masini, Anna Oxa, Patty Pravo, Annalisa, Enrico Ruggeri, Silvia Salemi, Bungaro, Erica Mou, Lodovica Comello, Irene Fargo, i Baraonna, Federico Straga’, Pino Insegno, Giampiero Artegiani e con tanti altri in occasione di concerti ed eventi televisivi.

Ho scritto canzoni, testi e musiche, per (o con) Fiorella Mannoia, Tiziano Ferro, Noemi, Giordana, Marco Masini, Giusy Ferreri, Raf, Nina Zilli, Federica Carta, Erica Mou, Raige & Giulia Luzi”.