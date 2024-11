Foggia-Crotone: ecco le probabili formazioni

Atmosfera elettrica allo stadio “Pino Zaccheria” per il match di Lega Pro tra Foggia e Crotone. Una sfida importante per entrambe le squadre, in cerca di punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali. Nel Foggia, l’unica variazione rispetto alle previsioni della vigilia è l’inserimento di Gargiulo a centrocampo al posto di Mazzocco, mentre il tecnico Luciano Zauri conferma il tridente offensivo composto da Orlando, Murano e Millico. I calabresi, guidati da Emilio Longo, si presentano con il consueto 4-2-3-1, dove il bomber Gomez sarà il principale punto di riferimento offensivo.

Le Formazioni Ufficiali

FOGGIA (4-3-3):

Perina; Salines, Parodi, Camigliano, Felicioli; Tascone, Pazienza, Gargiulo; Orlando, Murano, Millico.

A disposizione: De Simone, De Lucia, Carillo, Silvestro, Ercolani, Mazzocco, Zunno, Da Riva, Danzi, Ascione, Emmausso.

Allenatore: Luciano Zauri.

CROTONE (4-2-3-1):

D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Armini, Giron; Gallo, Schirò; Silva, Tumminello, Oviszach; Gomez.

A disposizione: Sala, Martino, Aprea, Groppelli, Stronati, Cantisani, Kolaj, Rojas, Akpro Akpa, Barberis, Kostadinov, Rispoli, Di Pasquale, Spina, Vitale.

Allenatore: Emilio Longo.

Il Foggia, reduce da un periodo altalenante, punta a sfruttare il fattore campo per ritrovare continuità di risultati e risalire la classifica. Con la spinta dei tifosi, la squadra cercherà di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti. Il Crotone, dal canto suo, arriva a Foggia con l’ambizione di consolidare la propria posizione in zona playoff. Con una rosa esperta e ben organizzata, i calabresi proveranno a strappare un risultato positivo, affidandosi alla qualità di Gomez e alla solidità difensiva. Grande entusiasmo sugli spalti, con i tifosi rossoneri pronti a sostenere la squadra in un match che promette spettacolo ed emozioni. Fischio d’inizio fissato per le ore 17:30, con il pubblico di casa che spera di spingere il Foggia verso una vittoria fondamentale.

