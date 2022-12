Covid: in Puglia 6 morti e 1.897 casi, il 23,17% dei test

FOGGIA, 30/12/2022 – Oggi in Puglia si registrano 1.897 nuovi casi su 8.178 test giornalieri per una incidenza del 23,17% (ieri era del 18,39%). I decessi registrati sono stati sei (ieri nove).

I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 613, nella Bat 124, nel Brindisino 164, in provincia di Foggia 247, in quella di Lecce 466, nel Tarantino 255. Sono risultate positive in Puglia anche 27 persone non residenti.

Delle 15.376 persone attualmente positive 252 sono ricoverate in area non critica (ieri 256) e 13 in terapia intensiva (come ieri).

Nel Barese sono ancora in calo le nuove positività Covid-19 emerse nella settimana di Natale: meno 17,2% tra il 19 e il 25 dicembre. Il tasso d’incidenza settimanale si attesta ad un livello di 170,1 casi ogni 100mila abitanti, ben al di sotto del precedente 205,5, con i casi rilevati che scendono da 2.528 a 2.093, accentuando una tendenza già in atto nel territorio di Bari e provincia.

La campagna vaccinale anti Covid19, dopo 24 mesi ininterrotti di attività, ha raggiunto quota 3 milioni 174.162 somministrazioni, suddivisi tra 1 milione 123.914 prime dosi, 1 milione e 88.724 seconde, 838.826 terze, 119.088 quarte e 3.610 quinte dosi.

La riduzione delle vaccinazioni negli ultimi sette giorni, periodo in cui sono stati somministrati 1.607 vaccini, è legata alle festività natalizie.

La copertura con tre dosi è stabilmente fissata all’80,6% della popolazione obiettivo (dai 12 anni). Sale ancora la protezione con 4 dosi, che riguarda poco meno di 100mila (99.972) residenti baresi, pari al 32,6% delle fasce d’età interessate a partire dai 60 anni. Più in dettaglio, hanno ricevuto la quarta dose il 47,4% degli ultraottantenni, il 34,5% dei 70-79enni e il 22,5% dei 60-69enni.