Il video “sparatoria a Foggia” che gira su Whatsapp è un falso

Foggia, 01/06/2021 – (giornalettismo) Nella giornata di oggi si sta diffondendo in maniera virale tra chat e social – soprattutto su Whatsapp – il video di una presunta sparatoria avvenuta a Foggia all’interno di un bar.

Si tratta di un fatto realmente accaduto, come si può vedere nel video, solo non a Foggia.

Ci troviamo davanti a un omicidio a sangue freddo che, però, è stato del tutto decontestualizzato con il link di questa falsa notizia che sta diventando virale dando vita a una delle solite catene a cui siamo abituati e che non fanno altro che diffondere false notizie. Cerchiamo di capire qualcosa di più del video sparatoria foggia che sta saltando da una chat all’altra tra ieri e oggi, o meglio, su quello che è realmente.

Secondo quanto riporta Bufale.net, negli ultimi giorni a Foggia non è avvenuta nessuna sparatoria. Il video che sta girando non arriva da una cittadina pugliese ma da un locale che non si trova in Italia. Il primo a dare la notizia è stato il sito estero Clic Portela, quindi il fatto è realmente accaduto ma molto lontano dall’Italia e da Foggia. L’ennesima catena virale, con un link che sta arrivando a moltissime persone che lo stanno aprendo e diffondendolo come se fosse vero. (giornalettismo)