I Comuni più facoltosi del Belpaese (male la Puglia)

(fonte: www.lettoquotidiano.it). I Comuni più ricchi d’Italia secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha reso note le dichiarazioni dei redditi compilate nel 2019 e riguardanti l’anno fiscale 2018, sono i seguenti:

Basiglio (MI) 45.645 €

Lajatico (PI) 45.080 €

Tremezzina (CO) 45.033 €

Cusago (MI) 38.082 €

Celle Ligure (SV) 35.960 €

Pieve Ligure (GE) 34.937 €

Torre d’Isola (PV) 34.781 €

Arese (MI) 33.513 €

Pino Torinese (TO) 33.201 €

Segrate (MI) 33.147 €

Tutti concentrati nelle regioni del Centro-Nord, ovvero Lombardia, rappresentata da sei cittadine, Liguria, che ne conta due e Piemonte e Toscana con uno solo. A posizionarsi primo è il comune di Basiglio, in provincia di Milano, in cui il reddito medio di ciascun cittadino è di 45.645 euro. Seguono sul podio Lajatico con 45.080 euro e Tramezzina a 45.033 euro. Fuori dal podio e sotto quota 40.000 euro, troviamo quindi dal quarto all’ottavo posto Cusago, Celle Ligure, Pieve Ligure, Torre d’Isola, Arese. Mentre le ultime due posizioni sono occupate rispettivamente da Pino Torinese, cui reddito pro capite medio è di 33.201 euro, e Segrate, ferma a 33.147 euro.

Ampliando il nostro orizzonte dai Comuni alle Regioni, la classifica delle prime 10 è la seguente:

Lombardia 23.833 €

Emilia Romagna 21.871 €

Lazio 21.709 €

Trentino Alto Adige 21.705 €

Piemonte 21.381 €

Friuli Venezia Giulia 21.038 €

Veneto 20.980,00 €

Valle d’Aosta 20.899 €

Liguria 20.857 €

Toscana 20.429 €

Si nota qualche differenza rispetto alla condizione dei singoli Comuni. Infatti, oltre alla Lombardia, che conferma lo status di prima della classe, troviamo al secondo e al terzo posto Emilia-Romagna e il Lazio, con un reddito medio individuale che si attesta, rispettivamente, a 21.871 euro e 21.709 euro. Nella graduatoria delle prime dieci posizioni, ci muoviamo sempre nella zona centro-settentrionale della penisola, con la Toscana che si piazza al decimo posto a 20.429 euro. E che dire dei capoluoghi? Questa la lista:

Milano 32.382 €

Monza 28.709 €

Bergamo 27.793 €

Pavia 26.721 €

Treviso 25.967 €

Bologna 25.844 €

Padova 25.839 €

Parma 25.746 €

Lecco 25.499 €

Roma 25.394 €

Considerando sempre le prime dieci posizioni, notiamo un podio esclusivamente lombardo, con Milano in testa a 32.382 euro. Mentre è Roma a chiudere al decimo posto, garantendo ai propri cittadini un reddito medio pari a 25.394 euro.