Manfredonia, 4 settembre 2024 – La Giunta Comunale di Manfredonia, presieduta dal sindaco Domenico La Marca, ha deliberato la costituzione del Comune come parte civile nel processo penale n. 12322/2021 del Tribunale di Foggia. L’inchiesta, denominata “Giù le mani”, riguarda gravi reati che vedono coinvolti diversi soggetti, compresi ex amministratori e figure di vertice della passata amministrazione comunale.

La decisione della Giunta, riunitasi in seduta regolare presso il Palazzo di Città, segue la notifica del decreto emesso dal GIP del Tribunale di Foggia il 24 luglio 2024, che ha fissato l’udienza preliminare per il 6 settembre 2024. Il Comune di Manfredonia, individuato come parte offesa nel procedimento, ha espresso la volontà di tutelare gli interessi della collettività e della propria immagine, seriamente danneggiata dai fatti oggetto di indagine.

La Giunta ha sottolineato la necessità di costituirsi parte civile per salvaguardare l’ordine pubblico e il corretto funzionamento degli organi amministrativi. Considerando la complessità del caso e la delicatezza delle accuse, è stato deciso di affidare la rappresentanza legale all’avvocato Michele Gentile del foro di Foggia. Le spese legali per la fase preliminare del processo ammontano a 2.431,47 euro, a cui si aggiunge un uguale importo per la fase dibattimentale, per un totale di 4.862,94 euro, in linea con i minimi parametri forensi.

La delibera è stata approvata all’unanimità dai membri della Giunta, che hanno inoltre delegato il Sindaco a conferire la procura speciale all’avvocato designato. Il provvedimento, considerata l’imminenza dell’udienza, è stato dichiarato immediatamente esecutivo.

Questa decisione rappresenta un passo importante nella tutela degli interessi della comunità di Manfredonia, a fronte di accuse che rischiano di compromettere non solo il buon nome dell’ente, ma anche il suo corretto funzionamento amministrativo.