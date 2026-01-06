San Severo è in lutto per la scomparsa di Francesco Damone, per tutti Cecchino, venuto a mancare nella notte. Con lui la comunità perde una figura di primo piano della vita istituzionale e amministrativa locale e regionale, che per decenni ha messo la propria competenza e il proprio impegno al servizio delle istituzioni.
Funzionario della Regione Puglia per gran parte della sua carriera, Damone ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino a diventare dirigente e coordinatore del settore demanio e patrimonio. Parallelamente, ha svolto un’intensa attività politica e amministrativa: è stato Consigliere comunale in più legislature, presidente del Comitato di Gestione della Usl Foggia 2 per circa dieci anni e, per due mandati, Consigliere regionale della Puglia.
La camera ardente sarà allestita a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 7 gennaio 2026 nella Sala Consiliare “Luigi Allegato” di Palazzo Celestini, Residenza Municipale di San Severo. I funerali si svolgeranno lo stesso giorno, alle ore 15.30, presso la chiesa di Maria SS. delle Grazie.
Il Sindaco Lidya Colangelo e il Presidente del Consiglio Comunale Rosa Caposiena, a nome dell’intera Amministrazione comunale, hanno espresso i più sentiti sentimenti di cordoglio alla famiglia, stringendosi in particolare attorno alla moglie Libera, ai figli Maria e Gigi, al genero Michele, alla nuora Maria e ai nipoti Adriano, Chiara, Francesco, Libera e Francesca.
Con la scomparsa di Francesco Damone, San Severo perde un uomo delle istituzioni che ha lasciato un segno profondo nella storia amministrativa e politica del territorio.
4 commenti su "San Severo piange Francesco Damone: mercoledì la camera ardente e i funerali"
Riposa in pace caro Presidente, ho avuto il piacere di essere un tuo collaboratore per due legislature. Sei sempre stato cordiale e disponibile con i collaboratori del gruppo, un vero galantuomo. Grazie per i consigli che mi hai sempre dato. Ti ricorderò sempre. La terra ti sia lieve. Ferruccio
Ti sei preso tante responsabilità nella pubblica amministrazione ma solo per offrire più servizi agli utenti. Ti ricorderò sempre per questo
Un caro ricordo del presidente Damone. L’ho conosciuto quando ho iniziato a lavorare come medico in ospedale a San Severo nel 1989 e lui era il presidente del Comitato di Gestione della ASL di San Severo. Persona molto pragmatica, grande lavoratore, alle 7,00 era già in ufficio pronto ad occuparsi dei problemi di tutti. Una grande stima e un sofferto pensiero.
Grande Uomo e padre di famiglia ha fatto tanto per la Puglia e per San Severo sentite condoglianze alla famiglia.