San Severo è in lutto per la scomparsa di Francesco Damone, per tutti Cecchino, venuto a mancare nella notte. Con lui la comunità perde una figura di primo piano della vita istituzionale e amministrativa locale e regionale, che per decenni ha messo la propria competenza e il proprio impegno al servizio delle istituzioni.

Funzionario della Regione Puglia per gran parte della sua carriera, Damone ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino a diventare dirigente e coordinatore del settore demanio e patrimonio. Parallelamente, ha svolto un’intensa attività politica e amministrativa: è stato Consigliere comunale in più legislature, presidente del Comitato di Gestione della Usl Foggia 2 per circa dieci anni e, per due mandati, Consigliere regionale della Puglia.

La camera ardente sarà allestita a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 7 gennaio 2026 nella Sala Consiliare “Luigi Allegato” di Palazzo Celestini, Residenza Municipale di San Severo. I funerali si svolgeranno lo stesso giorno, alle ore 15.30, presso la chiesa di Maria SS. delle Grazie.

Il Sindaco Lidya Colangelo e il Presidente del Consiglio Comunale Rosa Caposiena, a nome dell’intera Amministrazione comunale, hanno espresso i più sentiti sentimenti di cordoglio alla famiglia, stringendosi in particolare attorno alla moglie Libera, ai figli Maria e Gigi, al genero Michele, alla nuora Maria e ai nipoti Adriano, Chiara, Francesco, Libera e Francesca.

Con la scomparsa di Francesco Damone, San Severo perde un uomo delle istituzioni che ha lasciato un segno profondo nella storia amministrativa e politica del territorio.