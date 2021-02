Gomme invernali: vantaggi e regole

L’arrivo dell’inverno comporta una maggiore manutenzione per i nostri veicoli. Le ore ridotte di luce rendono la guida più impegnativa, così come il ghiaccio presente sulle strade. Piccoli accorgimenti e qualche modifica però contribuiscono a limitare gli effetti arrecati da questi svantaggi.

Tra gli accorgimenti che possiamo mettere in atto per rendere la guida più sicura in inverno, dando al veicolo una maggior tenuta della strada e capacità di frenata, rientrano gli pneumatici termici. In realtà, più che di un accorgimento, parliamo di un vero e proprio obbligo regolato dal Codice della Strada.

Gomme invernali: quando sono obbligatorie

Ma cosa s’intende per pneumatici termici o gomme invernali? i gomme invernali hanno alcune specificità rispetto ad altri pneumatici. Il loro montaggio, detto M+S, oppure quello delle gomme quattro stagioni, M+S o omologate 3PMSF-Three Peak Mountain Snow, con la relativa certificazione europea, è considerato un obbligo da rispettare se si vuole circolare su suolo italiano. La norma prevede che tali gomme siano montate sui veicoli dal 15 novembre e al 15 aprile. Inoltre, in alcune condizioni specifiche, gli enti regionali e provinciali hanno anche la facoltà di prorogare tale obbligo.

In mancanza di pneumatici termici, è comunque necessario avere sempre con sè le catene, alle quali le gomme invernali sono state equiparate. Anche nel caso delle catene da neve, l’omologazione deve essere sempre in base alla normativa nazionale detta UNI 11312 oppure a quella austriaca, la ÖNorm V5117.

La sanzioni in caso di mancato montaggio

In caso di fermo e accertata la mancanza di gomme invernali o catene, si rischia una sanzione, la cui entità è data dalla tipologia della strada sulla quale si circola.

nel centro urbano, la sanzione varia da 41 a 169 euro;

fuori dal centro urbano, da 85 a 338 euro;

in autostrada, da 80 a 318 euro.

Nei casi più gravi, potrebbe essere predisposto anche il fermo del veicolo finché non saranno state montate le gomme termiche o le catene.

La multa, inoltre, scatta anche se, in fase di fermo, viene accertata la mancata omologazione delle gomme montate o se queste sono montate in estate. (nota stampa)