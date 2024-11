Foggia. Martedì 12 novembre, la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte di Foggia ospiterà un appuntamento di particolare rilevanza per il territorio: la presentazione del Rendiconto Sociale Provinciale INPS 2023, promosso dal Comitato e dalla Direzione Provinciale INPS di Foggia, con il patrocinio del Comune di Foggia. L’evento offrirà una panoramica dettagliata sull’attività dell’Istituto e sul suo impatto nelle diverse aree di competenza, rappresentando una preziosa occasione di confronto tra le istituzioni, le realtà sociali e produttive locali e gli stakeholder dell’Ente.

A dare il benvenuto ai partecipanti saranno le autorità locali: Maria Aida Tatiana Episcopo, Sindaca di Foggia, Raffaele Piemontese, Vicepresidente della Regione Puglia, Giuseppe Nobiletti, Presidente della Provincia di Foggia, e Lorenzo Frattarolo, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Foggia.

Alle ore 10.00, Michele Iatarola, Presidente del Comitato Provinciale INPS, aprirà ufficialmente i lavori con una relazione introduttiva, seguita dalla presentazione del Rendiconto Sociale da parte della Direttrice Provinciale, Monica Loguercio. La professoressa Madia D’Onghia, docente ordinaria di Diritto del Lavoro all’Università di Foggia, e la dottoressa Nadia Polito, Presidente del Comitato Regionale INPS, offriranno ulteriori contributi specialistici in ambito lavorativo e previdenziale, ai quali seguiranno gli interventi delle parti sociali.

A chiudere l’incontro sarà Vincenzo Tedesco, Direttore Regionale INPS Puglia, in un evento moderato dalla direttrice vicaria, Anna Alviti.

Un’occasione di confronto e crescita per la comunità

L’evento ha un obiettivo ambizioso: non solo presentare il rendiconto delle attività dell’INPS nell’ultimo anno, ma anche stimolare il dialogo e la collaborazione tra l’Ente e i numerosi attori del territorio. Il Rendiconto Sociale Provinciale 2023 offrirà un’analisi dettagliata dei principali indicatori sociodemografici, del mercato del lavoro locale, delle entrate contributive e dell’erogazione di ammortizzatori sociali e prestazioni previdenziali e assistenziali.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto di dialogo continuo con le istituzioni, le associazioni di categoria, i datori di lavoro, gli intermediari e i professionisti, per sviluppare sinergie e rafforzare i rapporti con gli stakeholder dell’Istituto. Il fine ultimo è migliorare costantemente l’offerta di servizi e contribuire allo sviluppo socioeconomico di Foggia e della sua provincia.

Un impegno condiviso per il benessere e la crescita della comunità

La presentazione del Rendiconto Sociale è un appuntamento fondamentale per riflettere sulle sfide attuali e sui traguardi raggiunti dall’INPS nella provincia di Foggia. In un’epoca caratterizzata da profondi cambiamenti socioeconomici, l’Ente punta a rafforzare il suo ruolo di supporto alla comunità, garantendo sostegno e tutela ai cittadini e alle famiglie, promuovendo la trasparenza e favorendo una rete collaborativa orientata allo sviluppo del territorio.

L’evento si prospetta, dunque, come un’importante occasione per analizzare i bisogni emergenti e formulare strategie che possano supportare e migliorare le condizioni socioeconomiche locali, in un’ottica di continuo miglioramento dei servizi offerti e di promozione del benessere collettivo.